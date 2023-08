Delfini nel porto di Ancona: “Erano una dozzina”. Video

Ancona, 12 agosto 2023 – Straordinario avvistamento questa mattina davanti al porto di Ancona da parte di Annalisa Lucchetti. Tornava da un’escursione in barca, quando all’altezza della Fincantieri si è imbattuta in una dozzina di delfini che nuotavano attorno alla sua imbarcazione. “È stata una grande emozione” ha detto. “Un’emozione unica per tutti”.

Pochi giorni fa, uno spettacolo simile era stato ammirato all’alba al largo di Rimini.