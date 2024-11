Delitto della fiocina, l’imputato in aula: "Una disgrazia"

"È stata una disgrazia, penso tutti i giorni a quel ragazzo, vorrei essere stato io al posto suo ma non voglio pagare per quello che non ho fatto perché non lo volevo uccidere". Queste le dichiarazioni spontanee rese ieri ad Ancona, in Corte d’Assise, da Fatah Melloul (foto), 28 anni, algerino accusato di omicidio volontario aggravato per aver ucciso un 23enne albanese, Klajdi Bitri, con un fucile da

sub a Sirolo (Ancona). Il delitto risale al 27 agosto dello scorso anno, dopo un litigio per motivi stradali. Melloul è a processo dopo il rinvio a giudizio deciso a giugno scorso dal giudice Alberto Pallucchini. In Corte d’Assise è stata ammessa solo l’audizione del fratello della vittima, che ha parlato relativamente all’aiuto economico che Bitri portava con il proprio stipendio devolvendo parte della busta paga ai genitori in Albania, e le dichiarazioni spontanee dell’imputato. Melloul ha parlato per oltre mezz’ora rivolgendosi alla Corte spiegando di essersi difeso da un accerchiamento. "Erano in tre contro di me, ho preso pugni, calci, insulti, non sapevo cosa altro potevano farmi. Sono stato aggredito per primo". Poi ha precisato che ha preso il fucile da sub ma "era scarico" tenendolo solo in mano. "Non so cosa sia successo ma non ho sparato. Non pensavo di avergli fatto del male. Sono andato via perché mi inseguivano".

Versione contestata dall’avvocato Marina Magistrelli, difensore della famiglia della vittima: "Non crediamo a quello che è stato detto dall’imputato. Il fratello della vittima era presente quel giorno, ha visto tutto".