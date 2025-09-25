Il delitto di Loreto, l’ombra di due killer in garage. Tracce nell’auto della vittima

Loreto (Ancona), 25 settembre 2025 – Due persone per uccidere Ettore Alessandro Sorrentino. Il caso dell’omicidio di Loreto, costato la vita al 45enne di Castelfidardo, potrebbe allargarsi anche ad una seconda persona presente dentro il garage di via Altotting quando la notte del 15 settembre scorso l’uomo è stato colpito più volte alla testa con le due mazzette ritrovate accanto al cadavere e sporche di sangue. Una ipotesi a cui stanno portando i primi accertamenti disposti nel luogo del delitto e nell’automobile della vittima, la Renault Clio che Sorrentino aveva preso a noleggio la mattina, con la patente della madre perché la sua gli era stata sospesa dopo una condanna per reati di droga.

La Clio è stata ritrovata martedì a Castelfidardo, in parcheggio per camper dove si accede da una sbarra che però rimarrebbe sempre aperta. Non è molto lontano dalla casa in cui il 45enne viveva con l’anziana madre ma il fatto che la vettura sia stata trovata a Castelfidardo e non a Loreto, nelle vicinanze del garage, porterebbe a pensare che qualcun altro l’abbia portata lì dopo il delitto. Sorrentino potrebbe essere arrivato a Loreto con la Clio. Nel garage è stato ucciso, almeno da due persone presenti viste le due mazzette da muratore rinvenute, e a quel punto è stata portata via la sua auto in attesa forse di far sparire anche il corpo.

Dentro il veicolo sarebbero state trovate tracce utili a chiarire questo punto, forse un’impronta. Se siano tracce riconducibili al principale ed unico sospettato, Matteo Borrelli, il 37enne di Erba che conviveva con la proprietaria del garage e dell’appartamento sovrastante, finito in carcere con l’accusa di omicidio volontario, dovranno dirlo gli esiti dei rilievi effettuati martedì dai carabinieri del Sis, la sezione investigazione scientifica.

Intanto sono stati disposti nuovi accertamenti, da parte della Procura, sull’omicidio di Sorrentino. Ieri pomeriggio è toccato all’automobile di Borrelli essere ispezionata dai carabinieri, una Peugeot. Oggi invece la Scientifica analizzerà altri reperti biologici trovati sia nel garage di via Altotting che nell’abitazione che si trova al piano di sopra, dove Borrelli viveva con la sua compagna, da quattro mesi. E’ nel box auto della donna che venerdì scorso è stato trovato il 45enne, in una pozza di sangue e con il cranio fracassato. Borrelli e la compagna erano a casa. La donna, che non era solita utilizzare il garage, lasciava sempre l’automobile parcheggiata di fuori, è scesa al piano terra perché da alcuni giorni si sentiva cattivo odore. Ha aperto la rimessa trovando il corpo poi, tornata a casa, ha chiamato il 112 insieme a Borrelli. Sull’uomo sono caduti i primi sospetti dopo che i carabinieri lo hanno ascoltato a lungo in caserma. Il 37enne conosceva la vittima ma ha negato di averla uccisa. Lo ha ribadito anche nell’udienza di convalida lunedì ma le sue spiegazioni farebbero acqua da più parti. Il fermo, scattato alle 23 di venerdì scorso, non è stato convalidato dal gip che ha disposto però la permanenza dell’uomo in carcere, a Montacuto per gravi indizi di colpevolezza, pericolo di reiterare il reato e inquinamento delle prove. Ancora si cerca il cellulare di Sorrentino che in garage è stato trovato anche senza documenti.