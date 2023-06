Delitto Maiorano, ascoltate le figlie minorenni "Sediate e botte, poi ha provato a rianimarla"

di Marina Verdenelli

Sono state testimoni dell’orrore avvenuto in casa e avrebbero visto il padre uccidere la loro mamma, Ilaria Maiorano, la 41enne trovata morta in casa l’11 ottobre scorso, nel casolare di via Montefanese, a Padiglione di Osimo. Testimoni dirette le figlie della donna, di 5 e 7 anni, che mercoledì sono state sentite dalla gip Sonia Piermartini, con la formula dell’incidente probatorio. Un passaggio dovuto per cristallizzare quella che potrà essere una prova da usare in un eventuale processo a carico del marito della 41enne, il marocchino Tarik El Ghaddassi, 42 anni. L’uomo attualmente è in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Il colloquio con le bambine si è tenuto in tribunale, davanti ad un consulente tecnico nominato dalla giudice, una psicologa, con tutte le accortezze di due minori in così tenera età, e al pm Daniele Paci, titolare del fascicolo. Prima di convocarle è stata fatta una valutazione se entrambe fossero in grado di riferire su quanto accaduto in casa e soprattutto se potevano essere genuine le loro dichiarazioni. La capacità testimoniale delle due bambine è stata valutata dalla perizia di una psicologa e psicoterapeuta, la dottoressa Laura Vitaloni. Le bambine in tribunale erano in una stanza diversa da quella del padre, tradotto dal carcere per assistere alle dichiarazioni ma senza la possibilità di vederle. Con l’accusato c’era il suo legale, l’avvocato Domenico Biasco. Per le bambine le avvocate Giulia Marini e Arianna Benni, una come rappresentante legale l’altra come tutrice. Le minori hanno fornito dettagli che evidenzierebbero come la mamma sia stata uccisa e hanno indicato anche una sedia di plastica utilizzata dal genitore per colpire la moglie, più volte, al culmine di altre percosse a mani nude. Stando alle bimbe Tarik avrebbe provato anche a rianimare Ilaria, nel letto dove poi è stata trovata morta. Le bimbe, dopo un iniziale e brevissimo affidamento ai parenti paterni si trovano ora in una casa famiglia e stanno conducendo una vita regolare, andando anche a scuola. Per la difesa dell’indagato le dichiarazioni rese in incidente probatorio non accuserebbero Tarik e le minori non avrebbero fatto nemmeno collocamenti temporali. La versione che sarebbe stato il loro papà ad uccidere la mamma sarebbero emerse in precedenza, poco dopo i fatti, a colloquio con l’assistente sociale che doveva valutarne la capacità testimoniale. "Le dichiarazioni delle bambine appartengono ad una fase anticipata della prova – si limita a dire l’avvocato Biasco – che verrà valutata in dibattimento". Stando alla difesa nemmeno l’autopsia sul corpo della donna rivelerebbe l’omicidio del marito evidenziando solo che è morta per uno choc emorragico. Per la procura invece il marocchino avrebbe ucciso di botte la moglie durante un litigio iniziato la sera prima e continuato tutta la notte. Tarik ha sempre parlato di una caduta dalle scale della moglie, avvenuta la sera prima dopo un litigio scoppiato per gelosia. Per l’uomo Ilaria era ancora viva quando era andato a dormire. Lui si sarebbe chiuso in camera, la moglie sarebbe andata invece a dormire nella cameretta con le bambine.