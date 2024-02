Delitto Maiorano, "fateci riabbracciare le bimbe"

I mesi passano ma la rassegnazione non arriva, non cede il passo alla rabbia, alla frustrazione di non avere più con sé la propria cara scomparsa in maniera tanto brutale. "Non smetteremo mai di chiedere giustizia per Ilaria. Vogliamo l’ergastolo per il suo compagno. Adesso ci mancano le bambine, non vediamo l’ora di rivederle", dice Daniele Maiorano, fratello di Ilaria, osimana 41 anni uccisa nell’ottobre 2022 nella sua abitazione a Passatempo di Osimo.

Con lui la mamma Silvana che abbraccia lo stesso messaggio, urlato ancora oggi dopo quasi un anno e mezzo di dolore. Un appello potente che arriva qualche ora dopo la consegna di un encomio ai carabinieri che hanno condotto le indagini, accettato di buon grado dai parenti della donna. Secondo la ricostruzione, Maiorano sarebbe stata percossa brutalmente dal marito e lasciata agonizzante per diverse ore nella loro abitazione. L’indagine aveva consentito di raccogliere, in tempi rapidissimi, come affermano gli stessi militari dal comando locale, plurimi e concordanti indizi di colpevolezza a carico del marito, Tarik El Ghaddassi, 42enne marocchino. Il 19 dicembre, davanti alla Corte di Assise. È stato dato il via al processo. L’uomo è accusato di averla uccisa davanti alle due figlie, minorenni. "Non sapevamo della situazione, non ci diceva mai niente per non farci preoccupare, non potevamo venire neanche alle feste di compleanno delle bimbe, non eravamo invitati". Una situazione delicata prima del tragico epilogo quella che rivela l’osimano. Le bimbe sono affidate ad un tutore, Arianna Benni, e sono parte civile nel processo con l’avvocato Giulia Marinelli. Anche i familiari di Maiorano sono parte civile, con l’avvocato Enrico Ciafardini. Le prossime udienze sono già state fissate al primo marzo e al 26 dello stesso mese.