Delocalizzare: sei mesi di tempo per le nuove case

A due anni e mezzo dall’alluvione del 15 settembre 2022, ci sono ancora decine di alluvionati in cerca di una casa. Per affrontare questo tema si è svolto ieri in Regione un incontro tra la struttura commissariale e la protezione civile nazionale per risolvere il nodo delocalizzazioni. Entro il 31 marzo sarebbero dovute arrivare le proposte di acquisto o un preliminare per ottenere un finanziamento, fino a 150 mila euro, necessario per acquistare una nuova casa. Ma non tutti sanno dove trasferirsi, soprattutto per quanto riguarda la spiaggia di velluto dove i prezzi delle abitazioni, nonostante la crisi del settore immobiliare, non accennano a diminuire. Inoltre, con l’arrivo dell’estate, trovare un’abitazione diventa sempre più difficile per via delle tante case date in affitto per la stagione estiva. Sei mesi di deroga per consentire agli alluvionati di poter trovare una nuova locazione, un tempo ritenuto necessario e che, con la concessione di ulteriori sei mesi consentirà di proseguire la ricerca di una nuova locazione. La richiesta di proroga alla Protezione Civile è stata accettata, ora bisognerà fornire il numero esatto delle abitazioni presenti nei vari comuni alluvionati, da delocalizzare. Le aree interessate nel Comune di Senigallia sono soprattutto quelle della Marazzana e di Brugnetto, due frazioni che avevano subito l’alluvione anche nel 2014. L’erogazione dei rimborsi procede, ma per pagare i ristori bisognerà avere presto un quadro completo di quella che è una situazione ormai definita. Intanto si procede anche per realizzare i rendering di quello che sarà il nuovo ponte Garibaldi: la planimetria che era stata ufficializzata dopo l’ultima riunione e che indicava il percorso del ponte con la realizzazione della rampa, era stata oggetto di critica non solo da parte della minoranza, ma anche di tanti cittadini e tra l’altro, vedrebbe ‘sacrificare’ un progetto già avviato dalla precedente amministrazione come quello degli Orti del Vescovo. A spendere un parere sui nuovi rendering, che andranno a modificare l’estetica del ponte, sarà la Soprintendenza che, perché il nuovo manufatto non risulti troppo impattante con i portici Ercolani, ne ha previsto lo spostamento di circa 50 metri verso monte. Il tutto, consentirà anche la realizzazione di una rampa di accesso in quando il ponte avrà un impalcato di un metro e mezzo al di sopra dei muri per renderlo più sicuro in caso di esodanzione.