Delusione Treviglio: Trapani si prende Supercoppa Basket a Treviglio

Si ferma all’ultimo ostacolo la corsa in Supercoppa di Treviglio che esce sconfitta dalla corazzata Trapani in quella che sarà una delle sfide di altissimo livello della stagione. I siciliani vincono 83-67 una partita guidata 40 minuti, mentre i bergamaschi rimangono un po’ con l’amaro in bocca in vista dell’inizio del campionato. Non basta l’accoppiata di lunghi AJ Pacher-Tommaso Guariglia in attacco l’unico sole del roster trevigliese. Nel primo periodo fatica la formazione bergamasca che rimane a rincorrere con i trapanesi che scappano sul 26-18 al 10’. Iniziando a puntare sui propri lunghi Pacher e Guariglia la Gruppo Mascio prova a risalire la china, ma in realtà all’intervallo è sotto di nove punti sul 43-34. La squadra di coach Finelli fa fatica a inizio ripresa tanto che crolla anche a -12 (56-44), ma nella seconda parte del periodo inizia a cambiare volto e soprattutto cambia l’inerzia della partita. Così arriva ad un passo con la tripla di Guariglia per il 58-55 al 28’, ma la ripartenza del quarto periodo è di nuova di marca siciliana per riallungare sul 66-59 e con l’ex di turno Pullazi Trapani vola anche sulla doppia cifra di vantaggio (76-66) ipotecando la Supercoppa al 36’ per poi dilagare nel finale fino al +16 finale.

Sandro Pugliese