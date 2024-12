"Deluso da Pirani, le dimissioni erano evitabili"

"Ciò che resta è l’amarezza, mai come ora da quando sono in politica. Come gruppo abbiamo fatto di tutto pur di non far dimettere il sindaco Francesco Pirani. E’ stata una sua scelta. La nostra unica colpa è non essere riusciti a farlo desistere. Le condizioni per andare avanti c’erano. Le Liste civiche adesso sono una casa ’chiusa’ ma ci sono tutte le chiavi per riaprirla in vista delle comunali, non buttando via quanto fatto in questi 10 anni. L’indirizzo all’apertura alle forze di centrodestra c’è perché rimane la voglia di cambiamento. Io candidato? Non so se sarò presente".

Accorato, chiaro, ieri nel "bunker", così come viene chiamato, sede delle Liste civiche storiche, ha parlato il capogruppo osimano delle Liste civiche-Su la testa Dino Latini accanto ai tre ormai ex, come lui, consiglieri Filippo Zagaglia, Emanuele Carpera e Marco Monteburini. In prima fila l’ex vicesindaco Monica Bordoni e braccio destro di Latini in Regione, che fino all’ultimo ha cercato di mediare per evitare, a quanto è accaduto, l’irreparabile. Una confessione a cuore aperto.

"Finora come gruppo non abbiamo parlato, adesso diciamo tutta la verità. Sono amareggiato anche perché non sono riuscito a salvaguardare il governatore Francesco Acquaroli che si è speso in termini istituzionali e umani. Ci aveva chiesto di andare avanti – ha continuato –. Quando Pirani mi chiamò, una volta candidato sindaco, mi disse due cose: che era cambiato da quando aveva lasciato la carica di vicesindaco anni fa e che, qualora ci fossimo separati, l’avremmo fatto con dignità. Invece ci ha accusato di tutto, di aver quasi ’sabotato’ il ballottaggio (niente di più falso) e di aver ingessato Osimo. Fuori da quella famosa delibera sull’aumento della Tari, che non potevamo votare perché sarebbe andata fuori dal programma elettorale, abbiamo sempre dato la nostra disponibilità. Non potevamo votare l’aumento della tassa rifiuti né dell’acqua, né dare l’ok a impianti di biometano e antenne. Avevamo avvisato il sindaco che avremmo votato contro l’aumento della Tari e lui non ci ha mai detto di non farlo e tutto questo è servito per farci dire che siamo stati inaffidabili, accusa che ovviamente respingiamo al mittente. Salvo la Tari, noi abbiamo votato tutte le delibere, così come abbiamo dato a Pirani carta bianca per trattare gli accordi sull’apparentamento con Sandro Antonelli (che non abbiamo cacciato ma se n’è andato da solo)".

Tra le richieste, continua Latini, la "testa" dei quattro consiglieri: "Ci ha chiesto di dimetterci, prima tutti e quattro e poi io e Carpera. Ho mandato una pec alle 18.40 dell’ultimo giorno, che sarebbe stata regolarmente protocollata il mattino seguente, ma anche questo non è bastato a far tornare Pirani sui suoi passi. Circola da tempo il vocale del consigliere antonelliano (dimesso) Massimo Cingolani: "L’obiettivo è distruggere Latini".

Tra le accuse, quelle di "tifare" per la parte opposta: "Assurdo, sarebbe follia dopo dieci anni di forte opposizione all’amministrazione Pugnaloni a Osimo. Rispondo come detto a Pirani, perché dovrei andare via dal centrodestra? Se mi vuole ok, se no vado a casa. A livello regionale, in vista delle elezioni del prossimo autunno, per quanto mi riguarda posso fare lo stesso discorso: premettendo che la candidatura non è mai unilaterale, dipende da chi sarà governatore, se vorrà avere le Liste civiche a fianco, se c’è una comunità di riferimento e se a Osimo c’è supporto".

Silvia Santini