Demanio Marittimo a quota tredici Arte e design: maratona Marzocca

Al via domani la 13esima edizione di "Demanio Marittimo. KM-278", la maratona dedicata alle arti, all’architettura, al design e alla dimensione adriatica, curata da Cristiana Colli e Pippo Ciorra. Come ogni anno, la splendida cornice sarà quella della spiaggia di Marzocca, a Senigallia, per 12 ore non stop, dalle 6 del pomeriggio all’alba del giorno dopo. Il titolo dell’edizione 2023 è Spaziocorpo, tra le grandi interrogazioni di questo momento segnato da conflitti e fragilità a diversa scala, forse mai vissuti nel passato recente con questa intensità. Un titolo che racchiude parole care a Demanio: "comunità, coesistenza, progetto, cultura, conoscenza, visione, sviluppo, cura". Ognuna nella traduzione che ne fanno artisti, architetti, studiosi, imprenditori, scienziati, uomini e donne delle istituzioni, autori nell’accezione più ampia del termine.

Lo spazio pubblico che accoglie il progetto è il risultato di un concorso tra gli studenti della scuola di architettura della TU Wien – Università Tecnica di Vienna. Il progetto vincitore, scelto all’unanimità dalla giuria, è stato "Swim" di Theresa Pühringer, Johanna Mullins, Leonie Murero. Il Demanio, come sempre, aprirà con l’omaggio al maestro del territorio: quest’anno, si tratta dell’artista Enzo Cucchi, marchigiano di Morro d’Alba, celebrato in tutto il mondo e al momento protagonista di una grande mostra al Maxxi di Roma, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Un programma internazionale ampio e ricco di tematiche contemporanee: dai luoghi in cammino in cui sono narrate forme di rigenerazione, rinascita e ri-pensamento culturale con Florinda Saieva allo sviluppo contemporaneo della nuova Albania, che ha scommesso su cultura, qualità urbana, servizi e coabitazione tra comunità. Spazio ad ecologia, architettura, arte e cittadinanza consapevole, con Erion Veliaj, sindaco di Tirana, uno degli artefici di una metamorfosi che ha trasformato in pochi anni la città rendendola capitale cosmopolita. Ci saranno pure la neuroscienziata Martina Ardizzi, Antonio Lo Campo (giornalista e studioso delle attività spaziali) e Paolo Conte, voce storica di Radio 3 Scienza. A compiere 100 anni, oggi, sarebbe poi stato Italo Calvino. Ecco che di fronte alle trasformazioni della letteratura, della stampa e della ricerca, Calvino sarebbe riuscito a vedere oltre i confini della cittadella umanistica, tra visualizzazioni, mappe, infografiche, interconnessioni di mondi e linguaggi.