Demoliscono autocarro sulla strada: denunciati

Sorpresi a rottamare un mezzo destinato alla demolizione lungo la pubblica via e senza nessuna cautela per l’ambiente circostante. Il controllo, fatto ieri dai carabinieri, ha permesso di identificare e denunciare a piede libero due cittadini di 48 e 55 anni falconaresi. Entrambi hanno violato il testo unico sull’ambiente e fornito una falsa certificazione ai militari che volevano dei chiarimenti. I carabinieri si sono accorti della strana presenza dei due uomini in una zona periferica di Falconara. Stavano smontando i pezzi di un autocarro parcheggiato. Dalle successive verifiche è emerso che entrambi, senza alcuna autorizzazione, erano intenti a smontare i pezzi del veicolo, già diviso in due parti ovvero la cabina e il cassone telonato, finalizzato alla sua rottamazione, al di fuori delle regole previste dalla normativa di settore. Gli stessi, al fine di eludere il controllo e di risalire al veicolo, hanno mostrato ai militari la targa di un altro autocarro, estraneo al controllo. Difatti hanno pensato che l’attenzione dei carabinieri si sarebbe concentrata sul codice della strada, trascurando la legge sull’ambiente che nel frattempo era stata violata. L’autocarro e la targa esibita sono stati sottoposti a sequestro penale.