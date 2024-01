Demolito ieri il bar Martello, ritrovo di operai

Demolito ieri il bar Martello, il chiosco al porto di Ancona che per decenni è stato un punto di riferimento per gli operai della Fincantieri. Nelle scorse settimane l’attività commerciale è stata definitivamente fermata dopo un provvedimento del Comune di alcuni anni fa, accolta dall’Autorità portuale, l’ente competente per territorio, che aveva dichiarato il manufatto non agibile e irregolare. Nonostante l’emissione del provvedimento l’attività di ristorazione è andata avanti a lungo senza che lo stesso divenisse effettivo. Adesso la storia del chiosco all’ombra dell’edificio che ospita la mensa e gli spogliatoi del personale del cantiere è definitivamente chiusa. Ieri mattina il personale di una ditta specializzata ha demolito la struttura, un casottino di un’ottantina di metri quadrati. Con l’ormai ex bar Martello scompare un altro pezzo di storia del porto e del cantiere. Per anni gli operai, soprattutto quelli delle ditte esterne, da anni ormai la stragrande maggioranza della forza lavoro, hanno fatto colazione e mangiato panini ordinati e preparati ogni giorno dai vari gestori. La demolizione segue l’intervento di ormai due anni fa ai danni del bar La Rotonda, ma con una sostanziale differenza. Il locale gestito da Nicola Carriero era assolutamente in regola e lo stesso esercente l’aveva rilanciato e ammodernato dopo anni di abbandono. A causa di un presunto problema di stabilità e a un vincolo della soprintendenza (era attaccato alla mura storica retrostante collegata all’Arco Clementino e all’Arco di Traiano) non è stato più messo in concessione e demolito, senza che a Carriero sia stata data la gestione di un altro locale nell’area portuale.