Demolito il complesso ex Crt. Ecco il nuovo polo per l’infanzia

È stato completato l’abbattimento del complesso ex Crt nel parco della Magione. In via del Verziere si sta progettando la costruzione del nuovo polo per l’infanzia. Ieri mattina, al lavatoio, un incontro aperto al pubblico nel corso del quale gli amministratori hanno presentato alla città il progetto architettonico ed educativo. Il nuovo polo per l’infanzia ospiterà una scuola materna per 75 alunni e un asilo nido per 60 bimbi. I tempi sono molto stretti, perché l’edificio dovrà essere pronto per metà 2026, collaudo compreso. La realizzazione dell’opera era stata decisa durante la precedente amministrazione Bacci, che aveva impegnato nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 1,4 milioni. Un anno fa la giunta Fiordelmondo ha aumentato la spesa arrivando a 2,9 milioni grazie ai fondi del Pnrr. Di questi, 44mila euro sono già stati spesi per la demolizione della palazzina ex Crt. Attorno al nuovo plesso sarà realizzato anche un ampio giardino. sa. fe.