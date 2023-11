Demolizione dell’ex Crt al via: nasce un asilo

Era attesa e caldeggiata da anni soprattutto dai residenti che chiedevano di porre fine al degrado: al via domani la demolizione dell’ex magione (Crt) di via Verziere. La demolizione era stata annunciata a giugno ma le procedure hanno richiesto tempi più lunghi. "Lunedì 6 novembre prenderanno il via le operazioni preliminari all’abbattimento del complesso all’interno del parco di via Del Verziere – annunciano dal Comune -. Il parco sarà chiuso e apposto il divieto di sosta davanti all’ingresso per consentire ai mezzi pesanti di passare". Nella stessa giornata sarà definitivamente chiuso il vicino ponte San Carlo da demolire con il nuovo che non sarà percorribile prima della fine del prossimo anno. Dovrebbero concludersi prima di Natale i lavori di demolizione dell’ex Crt al posto del quale nascerà il polo per l’infanzia 0-6 anni. È stata infatti individuata la scorsa primavera la ditta - Marasca Guerrino & Mirko di Jesi - che si è aggiudicata la relativa gara d’appalto e a cui sono stati assegnati i lavori che avranno una durata di circa venti giorni per un importo di poco meno di 44mila euro. Il polo ospiterà una scuola materna per 75 alunni e un nido per 60 bambini. L’intervento sarà finanziato con 2,7 milioni di fondi Pnrr. La scuola deve essere completata entro metà del 2026.