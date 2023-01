Demolizione ex ospedale: c’è il progetto esecutivo

Completamento della demolizione dell’ex ospedale, c’è il progetto esecutivo per l’abbattimento dell’ultima parte, la palazzina ex laboratorio analisi. Ci vorrà ancora tempo per veder tornare le ruspe ma nel frattempo aumenta il conto per il Comune di Jesi, proprietario per poco più del 12% di immobili e area in gran parte dell’Asur. Ci vorranno 18mila euro in più di fondi comunali, arrivando a 121.448 euro, mentre l’Asur impiegherà 780mila euro per un totale complessivo di oltre 900mila euro. La parte più importante del vecchio ospedale svuotato di reparti e attività nel 2014 col completamento del trasferimento al Carlo Urbani (tranne le cucine rimaste per altri quattro anni), è stato demolito in poche settimane nella primavera di due anni fa. Dopo la demolizione della palazzina ex laboratorio analisi (degli anni Sessanta) che si affaccia su corso Matteotti, dello storico complesso ospedaliero rimarrà solo l’edificio settecentesco del Fatebenefratelli, sottoposto a vincolo della Soprintendenza e per il quale al vaglio c’è l’ipotesi di trasferirvi il liceo Artistico Mannucci. L’area del vecchio ospedale che dovrebbe diventare temporaneamente parcheggio per ora resta chiusa, nonostante le proteste degli operatori commerciali. Aldivano Ferrucci, nei giorni scorsi in Consiglio ha minacciato: "A gennaio 2023 ricorso al Tar e richiesta danni per il recupero del fatturato perso da parte degli operatori economici che in Viale della Vittoria avevano fortemente investito: contavano sul parcheggio all’ex ospedale e sull’ampliamento del passaggio per il Corso col completamento dell’abbattimento ma tutto è fermo. La previsione era che entro quest’anno l’abbattimento sarebbe stato concluso. E che con l’eliminazione anche dell’ex laboratorio analisi, sarebbe stato allargato il collegamento fra viale della Vittoria e Corso Matteotti".