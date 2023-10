Demolizione Ponte Garibaldi Senigallia: Maltempo, Lunedì Via ai Lavori

Vanno avanti a Senigallia si i lavori sul fiume Misa di pulizia e di ampliamento dell’alveo, sia l’intervento strutturale sul Ponte Garibaldi (foto repertorio), per il quale è previsto l’avvio dei lavori di abbattimento a partire da lunedì prossimo. E intanto ieri l’assessore regionale alla Protezione civile, Stefano Aguzzi, insieme al dirigente del settore Stefano Stefoni e altri tecnici incaricati, ha compiuto un sopralluogo per constatare lo stato di avanzamento dei lavori. "Lunedì prossimo- le parole di Aguzzi- è previsto l’avvio dei lavori di abbattimento del ponte Garibaldi. La ditta appaltatrice ha già cominciato i carotaggi. Siamo in attesa della rimozione di un cavo di collegamento della rete telefonica a cui provvederà Telecom. L’abbattimento avverrà in pochi giorni. Poi nel giro di poche settimane sarà liberato completamente l’alveo del fiume dalle pile dell’attuale ponte, in modo da poter far defluire meglio a mare qualsiasi eventuale nuova piena". Sei sono le ditte che, in questo momento, stanno operando nell’alvero per la pulizia, attività per la quale sono impegnate risorse per 1,8 milioni di euro.