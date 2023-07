Demolizione Ponte San Carlo, Ambulanza e Defibrillatori per Quartiere Minonna

Ponte San Carlo da demolire, l’esecutore dell’opera ha permesso il passaggio sul guado di cantiere ai mezzi di soccorso, se le condizioni di piena del fiume lo permettono".

Così il sindaco Lorenzo Fiordelmondo rispondendo a una interrogazione del consigliere Antonio Grassetti che chiedeva la presenza dell’ambulanza nel quartiere Minonna e di alleviare i disagi che nasceranno dalla chiusura dell’importante infrastruttura.

"L’ambulanza in loco è una buona richiesta – ha replicato Fiordelmondo –. Ci stiamo già lavorando nelle interlocuzioni per l’organizzazione del servizio. Nel quartiere abbiamo anche i locali disponibili per effettuare una presenza stabile con operatori del 118 che potrebbero garantire un servizio dalle 8 alle 20. Per la notte invece sarebbe garantito il servizio da Santa Maria Nuova".

Poi sulla richiesta di inserire dei defibrillatori arrivata sempre dal consigliere Antonio Grassetti. "Ce ne sono già 4 nel quartiere e avendo la disponibilità di personale sanitario dalle 8 alle 20, confido che ci sia sempre qualcuno in grado di utilizzarli" ha detto il sindaco.

sa. fe.