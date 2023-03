Demolizione ponte San Carlo Il "guado" è tutto in salita

Il guado sul fiume Esino per consentire ai residenti del quartiere Minonna di raggiungere direttamente il centro città? "Una questione molto delicata dal punto di vista della sicurezza alla quale stiamo lavorando con la ditta che si è aggiudicata l’appalto, ma che dovrà approvare la Regione". Così l’assessore ai Lavori pubblici Valeria Melappioni interrogata dal consigliere di opposizione Nicola Filonzi, sulla possibilità del guado annunciata dall’amministrazione a ottobre scorso in assemblea pubblica a Minonna e particolarmente attesa dai cittadini del quartiere e delle frazioni.

"Potremo procedere in riferimento al guado solo quando avremo il tracciato e il progetto di cantierizzazione". Una strada dunque ancora tutta in salita. Ma l’assessora indicando l’estate come momento di avvio della demolizione del ponte San Carlo ha annunciato una novità: l’ufficio di prossimità da installare nel momento in cui, il tempo previsto è di 10 mesi, non ci sarà il collegamento del centro città con il quartiere.

"Abbiamo ottenuto – ha aggiunto l’assessora in aula – che venga allestito il dispensario farmaceutico nel quartiere di Minonna, approvato con delibera comunale e regionale, atti che hanno dato il via alla procedura dell’Ast per i individuare il soggetto che lo aprirà". C’è ancora da attendere invece per il questionario rivolto ai cittadini che subiranno disagi dal cantiere: "E’ pronto e prevede domande mirate per conoscere le esigenze di spostamento. Nelle prossime settimane sarà pubblicato. Apriremo anche un ufficio di prossimità per aiutare nella compilazione".

Altra questione calda quella dalla sanità: in aula, interpellati dalla minoranza per voce della consigliera Marialuisa Quaglieri il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e l’assessora Melappioni hanno ribadito che il prossimo passo per la realizzazione della casa della salute e dell’ospedale di comunità vicino all’Urbani spetta alla Regione, non al Comune. "Abbiamo fatto tutto il possibile per velocizzare e i contatti con i tecnici Asp sono molto frequenti. Ma in assenza di un progetto di studio di fattibilità tecnico economica che stiamo attendendo non possiamo avviare il percorso per il diritto di superficie. Non conosciamo la porzione interna ai 15mila metri quadrati che dovrà essere occupata per questi progetti a cui nessuno può pensare di rinunciare". "Si deve procedere entro fine marzo o sarà a rischio il progetto da 7,3 milioni" ha evidenziato Quaglieri.

Sara Ferreri