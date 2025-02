Demolizioni e una grande rotatoria: via al restyling della Palombella

Il restyling della Palombella si prepara a prendere forma. Da una parte l’affidamento dei lavori per la demolizione dell’ex istituto scolastico ‘Cinzio Benincasa’ (ed ex centro di accoglienza per senza fissa dimora ‘Un tetto per tutti’) e la realizzazione di una rotatoria nella stessa zona, dall’altra il prosieguo, possibilmente senza ulteriori intoppi, del cantiere dalla storia ultradecennale dell’ex fornace Verrocchio. I due fronti per certi versi sono concatenati. Le buone notizie per ora riguardano il via libera all’affidamento del bando di gara per l’abbattimento del vecchio edificio della Palombella, fino a pochi anni fa usato come centro d’accoglienza (soltanto un piano, quello superiore era inagibile). In quel punto si sarebbe dovuta innescare la galleria per l’Uscita dal porto e dalla città, prima che i tecnici non individuassero il percorso alternativo a Torrette. Ora l’edificio verrà eliminato assieme ad altri manufatti presenti nei dintorni, tra cui una casa proprio lungo la Flaminia. In quella zona verrà poi realizzata una grande rotatoria che dovrà servire anche l’entrata in funzione, si spera il prima possibile, dell’autostazione dell’ex Verrocchio. Inizialmente il progetto prevedeva che la rotonda stradale fosse realizzata proprio all’altezza dell’area scambiatrice del trasporto extraurbano, poi per questioni tecniche si è deciso di fare la rotatoria più verso nord. Rotatoria che comunque servirà per l’ingresso all’autostazione da via Berti. Proprio l’ex Verrocchio, un cantiere molto complesso che dovrebbe terminare entro la fine dell’anno, ma il condizionale resta assolutamente d’obbligo. Lavori tira e molla che rischiano di non poter rispettare la scadenza. Su quell’intervento sono stati messi ulteriori fondi, circa 1 milione di euro, spostati dall’area ex Icp tra via Marchetti e via Pergolesi.