Demyanenko migliore dei suoi. Tatarov soffre

Zhukouski 6. Non è una giornata semplice, deve correre tantissimo. Lui piazza anche un paio di muri ma trovare la precisione non è semplice. Nel terzo, spazio a Marchiani

Antonov sv.

Demyanenko 6,5. Assolutamente il migliore, non sbaglia mai in attacco. Ci mette qualche muro e un ace. Il problema è che il servizio di Piacenza non permette di servirlo con continuità. Una sentenza anche oggi.

Comparoni 6. I suoi punti li porta a casa, un po’ altalenante al servizio ma di fronte a lui ha trovato un mostro sacro come Simoni in stato di grazie. Regge molto bene il campo.

Petkovic 6. Non è la sua gara, in settimana è stato febbricitante e alla fine sembra pagarlo. Nessuna croce addosso. Un bel pezzo di questo traguardo finale porta anche la sua firma in calce. Una giornata non positiva non cambia affatto il giudizio.

Fedrizzi 6. Non facile contro quei muri dalle sue parti. Ci prova anche sporcando e spingendo palloni a terra. L’impresa non riesce fino in fondo ma lui non molla mai.

Marchiani 6. Nel terzo set è in campo fin dall’inizio al posto di Zhukouski, rimedia un paio di palloni vicino rete strepitosi e anche il suo turno a servizio non è male. Sempre pronto.

Tatarov 5,5. Non trova le misure nei primi due parziali, dove soffre anche perché cercato tanto dalla battuta avversaria. Si ritrova nel corso dei set ma fa fatica. Ci sta.

Marchisio (L) 6. Una faticaccia oggi in seconda

All. Ortenzi 6. Sa bene che contro questa Piacenza era complicata e che il condizionamento dei risultati che arrivavano da fuori ci sarebbe stato. Ma va guardato il percorso nel complesso: salvezza e playoff per il quinto posto. Chapeau!