Dengue e disinfestazione: tutte le precauzioni da adottare

Osimo (Ancona), 18 agosto 2025 – E’ nel pieno dell’operatività l’ordinanza del sindaco Michela Glorio di Osimo per permettere gli interventi di disinfestazione delle zanzare a seguito della segnalazione del primo caso di febbre Dengue nella frazione Abbadia. Quel turista milanese si è sentito male a Osimo dove era arrivato dopo un viaggio all’estero, in Sri Lanka e alle Maldive. E’ stata la Ast a informare il Comune che si trattava di un caso di malattia infettiva da Dengue importato, con ogni probabilità proprio da quelle aree. La prima cittadina ha invitato a non creare allarmismi. In queste ore la disinfestazione è stata estesa, come da prassi, anche all’ospedale Ss. Benvenuto e Rocco di Osimo dove il paziente è stato ricoverato prima di essere trasferito al nosocomio regionale di Torrette. Le sue condizioni sarebbero stabili. L’assessore Tommaso Spilli puntualizza: “È importante chiarire che gli interventi di disinfestazione con larvicidi (pastiglie nelle caditoie) e adulticidi (irrorazione) in tutto il territorio di Osimo sono stati effettuati e continueranno ad essere applicati nelle aree verdi e nelle aree scolastiche. Gli interventi di disinfestazione verranno garantiti anche nei prossimi 3 anni grazie ai fondi messi nella variazione di bilancio approvata in consiglio comunale”. Il Comune sta divulgando un vademecum.

Precauzione da adottare

- restare a casa durante il periodo di trattamento, con finestre e porte chiuse; - trattene all‘interno delle abitazioni gli animali domestici per un periodo di 8 ore successive al trattamento - non consumare i prodotti dell‘orto e delle piante da frutto, qualora non possano essere protetti da teli impermeabili durante il trattamento. - di rimuovere eventuali indumenti o biancheria esposti all’esterno. - coprire adeguatamente i contenitori d’acqua non rimovibili.

Per evitare le punture di zanzare

- all’aperto, utilizzare con moderazione repellenti cutanei per uso topico attendendosi alle norme indicate sui foglietti illustrativi dei prodotti; - alloggiare in stanze dotate di impianto di condizionamento d’aria o di zanzariere ben chiuse; - nel caso di presenza di zanzare in ambienti interni, vaporizzare spray a base di estratti di piretro o di piretrine o utilizzare diffusori di insetticida operanti a corrente elettrica, areando poi i locali prima; - possono risultare utili per aree di piccole dimensioni le spirali fumigene o zampironi per uso esterno, o elettro emanatori di insetticida per gli interni; - indossare indumenti di colore chiaro che coprano il corpo il più possibile. In seguito al trattamento si raccomanda di: - procedere, con uso di guanti alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno; - in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata.