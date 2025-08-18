Caso di Dengue a Osimo, la disinfestazione si allarga all’ospedale

Ancona, 18 agosto 2025 – Dopo la scoperta di un caso di Dengue importato dall’estero e non riconducibile a una trasmissione del virus, registrato nella frazione Abbadia di Osimo, si allarga la disinfestazione.

La scoperta del virus è stata fatta dall’Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Ancona: a essere infettato dalla zanzara un turista milanese che si trova ricoverato all’ospedale Torrette di Ancona. L’uomo ha accusato febbre, mal di testa, dolori muscolari all’inizio della settimana, mentre era in vacanza nelle Marche dopo essere stato alle Maldive e nello Sri Lanka, Paesi dove i casi sono in aumento.

Lì avrebbe contratto la malattia virale, trasmessa da zanzare, come altri turisti italiani di rientro dal Sudest asiatico. Sebbene sia un caso importato e non ci siano focolai sul territorio, su indicazione del Dipartimento di prevenzione dell’Ast Ancona, l’Inrca e il Comune di Osimo provvederanno alla disinfestazione delle aree interne e limitrofe al perimetro dell’ospedale di Osimo nei prossimi giorni.

L’attività di disinfestazione, secondo quanto riporta la nota diffusa, si è resa necessaria a scopo precauzionale e verrà avviata all’interno dell’ospedale Inrca di Osimo a partire da oggi per tre giornate consecutive, nell’orario notturno nella seguente modalità: tra le 4 e le 6 del mattino di oggi; tra mezzanotte e le due del mattino di domani, martedì 19 agosto, e infine tra mezzanotte e le due del mattino di mercoledì 20 agosto. Per l’attività di disinfestazione che verrà svolta sulle aree esterne all’ospedale, il Comune di Osimo fornirà a breve tutte le indicazioni alla cittadinanza.