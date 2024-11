Dentro o fuori: Pirani pronto a dimettersi

Il Consiglio comunale di lunedì pomeriggio sarà il vero banco di prova dell’amministrazione del sindaco Francesco Pirani a Osimo che scricchiola, in realtà, dal momento del suo insediamento. La crisi è più che mai nera. Il gruppo unico chiesto ufficialmente sabato scorso dalle Liste civiche pare proprio che non vedrà la luce. Le trattative febbrili sono sfociate in queste ore in litigi anche interni alle parti e nell’annuncio del leader Dino Latini che le Liste civiche da sempre non esistono più. Motivo per cui, lunedì, si sospetta che i quattro consiglieri si asterranno dal voto delle linee programmatiche e del bilancio (che include anche, tra le varie cose, le spese per il Natale che si avvicina) non garantendo in tal modo al sindaco di avere i voti della sua maggioranza. Un fatto più che mai scomodo e pare proprio che in queste ore il primo cittadino abbia minacciato le dimissioni immediate qualora si verificasse un fatto del genere. Che sia davvero la fine di un futuro e duraturo accordo oppure una sorta di bluff, quella di Latini, per lanciare un segnale molto forte all’amministrazione non è dato saperlo a oggi. Il giorno dopo l’annuncio choc, ieri, ha lasciato un messaggio di servizio sui social firmandosi come "capogruppo consiliare". E poi c’è pure la spada di Damocle della sentenza del tar dopo l’esposto del centrosinistra sul decreto regio che ha permesso l’apertura del consiglio di settembre che arriverà entro giovedì, forse dopo il civico consesso stesso. Sarebbe stato convocato di proposito il prima possibile proprio per capire se la maggioranza tiene e anche se Latini sta facendo "sul serio" o meno. La coalizione di centrosinistra all’opposizione afferma: "La nascita di un gruppo consiliare unico delle Liste civiche, le rinunce agli incarichi, l’abbandono del programma elettorale, il tradimento di quegli stessi ideali sbandierati in campagna elettorale. Tutto ciò sancisce la fine del movimento politico di Sandro Antonelli, nato con la promessa di rinnovamento e già fallito dopo pochi mesi di vita". La giunta intanto continua a lavorare: il vicesindaco Monica Bordoni e l’assessore Graziano Palazzini ringraziano l’istituto Corridoni Campana per il primo incontro della rassegna "Storie di vita online" dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo cui hanno partecipato un centinaio di ragazzi ed esperti.

Silvia Santini