Denuncia choc a scuola Molestie sessuali a 12 anni, condannato lo zio orco: l’incubo rivisto in un film

di Marina Verdenelli

Un film visto a scuola, sulle spose bambine, aveva riacceso in lei uno choc vissuto due anni prima. Lo zio, che l’avrebbe dovuta accudire, come un padre, l’avrebbe invece toccata nelle parti intime lasciandosi andare ad atti di libidine ed effusioni spinte. Vittima delle attenzioni hard, sfociate prima in una denuncia e poi in un fascicolo aperto per atti sessuali con minorenne, una ragazzina oggi ormai maggiorenne ma che all’epoca dei fatti aveva appena 12enne. Dopo un processo durato più di un anno è arrivata nei giorni scorsi la condanna per il parente: quattro anni e quattro mesi di reclusione più un risarcimento danni per la vittima stabilito per 20mila euro.

Il nucleo familiare allargato viveva nel capoluogo dorico ma è di origine asiatica. Sotto accusa era finito un 61enne (aveva 56 anni all’epoca), con lavori saltuari alle spalle come assistente agli anziani, fratello della madre della minorenne. Stando alle accuse l’uomo avrebbe approfittato dei momenti in cui rimanevano soli in casa per molestarla sessualmente. Fino a che a scuola non era stato proiettato il film documentario, nel 2017, quando faceva le medie, la minorenne si sarebbe tenuta tutto dentro. Il film trattava casi di bambine straniere date in spose a uomini molto più grandi di loro. Le immagini proiettate, che mettevano in relazione l’adulto con bambine, hanno mandato in crisi la sua stabilità che poco a poco aveva guadagnato ed era scoppiata a piangere in classe. In alcune scene avrebbe rivissuto i momenti passati con lo zio e questo le ha fatto riaffiorare anche le violenze subite dal parente adulto facendola piombare nel panico. Le insegnati hanno capito che c’era qualcosa che non andava e hanno preso la ragazzina da una parte. Piano piano la minore è riuscita a confidarsi con loro e ad avere un supporto psicologico attraverso il quale è emerso un racconto ben dettagliato di quanto avrebbe subito quando aveva 12 anni. La scuola ha poi informato i familiari e il padre della ragazzina ha fatto subito la denuncia contro lo zio della minore. E’ partita un’indagine. La minore è stata sentita anche in modalità protetta con la formula dell’incidente probatorio per cristallizzare il racconto che è stato poi utilizzato come prova contro lo zio nel corso del processo.

La ragazzina, parte civile nel processo con l’avvocato Alessio Giovannelli, aveva specificato i luoghi dove l’uomo avrebbe compiuto gli atti sessuali su di lei e già contenuti nel fascicolo d’indagine del pm Paolo Gubinelli. Si sarebbe trattato solo di toccamenti spinti alle parti intime. L’imputato, difeso dall’avvocato Michele Brisighelli, ha sempre respinto le accuse parlando di una vicenda che era solo il frutto di fantasie costruite dalla nipote. Per l’accusa lo zio sarebbe andato solo saltuariamente a casa della minore, quando rimaneva in casa con la sorellina piccola. Tutt’altra la versione della tesi difensiva secondo la quale erano i genitori a portare a casa dello zio la minore, perché godeva di ottima fiducia, per fargliela accudire quando loro non potevano. Lo zio sarebbe stato solo affettuoso e premuroso, l’avrebbe abbracciata senza nessun atto sessuale, riservandole lo stesso atteggiamento che aveva con i propri figli.