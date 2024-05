Denuncia l’ex marito: nel garage nascondeva barattolo di cocaina

Si separa dal marito che va via di casa e vedendolo spesso armeggiare nel garage che avevano ancora in comune la moglie si insospettisce e va a controllare trovando della sostanza bianca dentro un barattolo. Era droga, 27 grammi di cocaina. La donna preoccupata ha chiamato i carabinieri che poi hanno denunciato l’ex coniuge per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Oltre alla droga infatti c’era anche una confezione di mannitolo, utilizzato probabilmente come sostanza da taglio per confezionare le dosi. L’uomo, 31enne, è finito a processo davanti alla giudice Martina Marinangeli. Ieri è stata sentita la ex moglie, che lo ha fatto scoprire, e un perito che ha analizzato la droga. Lo stupefacente è stato scoperto il 20 settembre del 2018, a Villa Musone di Loreto. La donna ha raccontato che si era lasciata con il marito a maggio e nel mese successivo aveva visto più volte il 31enne, che possedeva ancora le chiavi del garage, entrare e uscire senza un motivo. E’ andato avanti così per mesi poi a settembre è andata a vedere e trovata la droga ha fatto la spia. Con il quantitativo si potevano ricavare 127 dosi. La testimone ha sottolineato che lei non faceva uso di sostanze e non sapeva se l’ex marito invece si. Fin quando sono stati insieme non l’avrebbe fatto. Prossima udienza per sentire l’imputato, difeso dall’avvocato Sante Monti, il 29 novembre.