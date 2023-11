Denunciate, non mollate. L’insegnamento di Alessia: "I malati vanno allontanati. Fondamentale prevenire"

"Voglio cercare, nel mio piccolo, di dare un messaggio di speranza. Un aiuto a trovare il coraggio di denunciare. Non si può restare attaccate all’incubo di ieri, ma vivere il sogno di oggi". È una grande storia quella di Alessia Centonce, 44enne di Loreto (originaria di Roma), madre di tre bambini, che ha completato il percorso di uscita dalla violenza con il supporto del Cav Sos Donna di Macerata. Dopo diciotto mesi in struttura e cinque anni di calvario giudiziario, è rinata. Determinante l’incontro con un avvocato, Laura Versace. "Ho conosciuto Alessia dopo che aveva denunciato e le erano arrivate due richieste di archiviazione – racconta quest’ultima -. Vorrei lanciare un appello alle donne vittime di violenza: denunciate e non mollate, si può uscire dall’incubo". Alessia, quando ha capito di essere vittima di violenza?

"Inizialmente quella con il mio ex compagno era una bella storia, normale. La situazione è cominciata a cambiare dalla nascita dei nostri tre figli; già dopo il primo qualcosa non andava, ma allora non me ne rendevo conto, pensavo che le brutte parole che ricevevo sporadicamente fossero dettate da nervosismo. E lo giustificavo. Poi gli episodi di violenza sono aumentati di frequenza e gravità, fino all’apice nel 2018".

Cos’è successo nel 2018?

"L’8 ottobre di quell’anno il mio ex compagno era venuto a prendermi al lavoro insieme ai bambini (non potevo più mettermi al volante o uscire da sola). Per strada ha iniziato a urlare, offendermi, guidare come un pazzo in modo pericoloso, frenando e accelerando, e allo stesso tempo picchiandomi. Ho temuto per la mia vita e quella dei piccoli. Ci ha lasciato in malo modo sotto casa di mia madre e lì ho deciso di chiudere la storia, durata otto anni. Sono finita al pronto soccorso e ho sporto la prima denuncia ai carabinieri di Loreto, persone squisite che hanno saputo capire immediatamente la mia condizione. Dopo un secondo episodio eclatante di violenza, in cui sono finita di nuovo all’ospedale, e dopo minacce di morte anche alla mia famiglia, sono stata trasferita con tutti e tre i figli in una casa rifugio".

Come si è trovata in struttura?

"Il percorso di uscita dalla violenza non è stato facile. In un primo momento mi sono sentita persa: con me avevo i vestiti che portavo addosso e tre figli. Ritenevo un’ingiustizia il fatto che, pur essendo io la vittima, per salvarmi avessi dovuto lasciare casa, lavoro, affetti e ripartire da zero. Non sapevo dove trovare le forze. Ma in poco tempo ho trovato una famiglia; l’equipe mi ha dato da subito supporto psicologico (anche i bambini erano seguiti da una psicoterapeuta), strumenti per il reinserimento sociale e lavorativo. Mi sono sentita accolta ed è stato fondamentale l’appoggio dell’equipe e delle altre donne in struttura (che tuttora sento e con molte delle quali è nata una bella amicizia) alla seconda archiviazione. Un’altra batosta, a cui si aggiungeva l’essere indagata io stessa per sottrazione di minore. Mi sentivo vittima di nuovo".

Quando la svolta?

"All’incontro con l’avvocato di Ancona Laura Versace, rimasta poi sempre al mio fianco. Come il processo è stato riaperto, piano piano ho preso fiducia. Dalla struttura sono uscita nel maggio 2020 e i primi di giugno ho trovato impiego in un’impresa di pulizie dove lavoro ancora oggi. Lo scorso giugno è arrivata la sentenza di condanna del mio ex. Il primo vero grande passo, però, il più difficile per la paura, la vergogna di non essere creduta e di venire giudicata, è chiedere aiuto".

Chi sente di ringraziare?

"Oltre all’avvocato Versace, l’intera equipe del Cav Sos Donna Macerata, il maresciallo Antonio Di Gioia (ora in pensione) e tutti i suoi uomini".

Che persona è oggi?

"Sicuramente migliore. Sono felice di alzarmi la mattina; il mio è un lavoro umile, che però mi permette di far stare bene i bimbi e dalle 4 rido e canto. Le colleghe mi chiedono come faccio. Sono rinata, non ho più paura perché non c’è più che mi picchia e umilia".

Come fermare la piaga della violenza sulle donne?

"Difficile dirlo. Forse sarebbe bello, un giorno, che fossero gli uomini violenti (o le donne nel caso contrario) ad essere portati subito in una struttura riabilitava, al primo segnale, a prescindere dal fatto che ci sia una condanna o meno. Una persona malata e pericolosa va allontanata e introdotta in un percorso di recupero, anche contro la proprio volontà. Poi è essenziale prevenire attraverso la sensibilizzazione fin da bambini, a casa, educandoli ai veri valori della vita".