Denunciati dal Comune: "Chi sbaglia deve pagare"

Vandali fermati dalla polizia, sulla vicenda interviene anche il vicesindaco Giovanni Zinni, assessore con delega ai vigili urbani e alla sicurezza: "Ringrazio gli operatori della Polizia di Stato per aver individuato i responsabili dell’imbrattamento di alcuni muri della città. Questo episodio, purtroppo non isolato, ci impegna a dover prendere presto dei provvedimenti amministrativi. Queste condotte disdicevoli producono un aumento del degrado che è inaccettabile da tutti i punti di vista. Il decoro riparte anche da qui, non lasciando impuniti certi comportamenti. Alla luce di quanto successo il Comune ha deciso di denunciare il comportamento e adesso vedremo come andrà il processo. Risarcimento danni? Vediamo, è chiaro che noi ci puntiamo anche come forma di deterrenza".

Da poche settimane la giunta comunale, assieme al nuovo comandante della polizia locale, Marco Caglioti, ha attivato una speciale squadra antidegrado: agenti in borghese il cui scopo, tra gli altri, è combattere anche fenomeni vandalici come quelli che hanno coinvolto i due giovani. Già diversi gli interventi effettuati dal personale dedicato. Non sembra ancora giunto invece il tempo per la firma, da parte del sindaco, dell’ordinanza specifica che tende a colpire i writers: "Ci sono diversi aspetti da valutare ed è quello che stiamo facendo con il sindaco, dipende dal rapporto tra urgenza e contingenza del provvedimento" aggiunge il vicesindaco Giovanni Zinni.