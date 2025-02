Denunciati dal presidente della Jesina per minacce. Prosciolti i quattro tifosi che erano finiti nel mirino

Da indagati per minacce al presidente Giancarlo Chiarotti a prosciolti. Il gip del tribunale di Ancona ha archiviato la posizione di quattro ultras del gruppo "Eppure il vento soffia ancora", tifosi della Jesina calcio, che erano stati denunciati a giugno scorso dallo stesso Chiarotti. C’era tensione quel periodo per la prima squadra retrocessa dall’eccellenza alla promozione e in una partita che si era tenuta l’8 giugno, un incontro di calcio a 5, al palazzetto dello sport, i tifosi si erano trovati davanti il presidente e ne avevano chiesto le dimissioni. Non avrebbero gradito la sua presenza la Palatriccoli. In gruppo gli ultras si sarebbero avvicinati alla postazione di Chiarotti offendendolo e minacciandolo con frasi quali "vattene da Jesi" e "ti buttiamo giù i denti". Lui ne aveva denunciati quattro, quelli ritenuti responsabili e poi sottoposti anche a Daspo da parte della questura. La polizia aveva condotto le indagini arrivando all’identificazione dei responsabili su un gruppo di una 50ina di persone. Le frasi contestate sono sempre state respinte dai tifosi che avevano parlato di pura invenzione da parte del presidente sostenendo che "un vero presidente i tifosi li tutela non li denuncia". La pm Serena Bizzarri, che aveva dovuto aprire un fascicolo, ha chiesto lei stessa l’archiviazione e il gip l’ha accolta. I quattro tifosi, che hanno tra i 23 e i 61 anni, erano difesi dagli avvocati Marco Polita e Giulia Paolini. Ora pende il ricorso per i Daspo.