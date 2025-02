Denunciato il 38enne fuggito all’alt

Alla fine è stato anche denunciato dalla polizia locale, per alterazione alla guida dovuta a sostanze stupefacenti, il 38enne osimano Emanuele Carloni, che lunedì aveva tentato di sottrarsi a un controllo stradale dei carabinieri, fuggendo con l’auto e speronando una pattuglia durante l’inseguimento prima di essere bloccato a Scossicci. Il 38enne era sottoposto agli arresti domiciliari e la patente gli era stata revocata. Ma nonostante questo era uscito di casa e si era messo al volante. Quel pomeriggio, a seguito dell’urto con uno spartitraffico, si era ferito ed era stato portato al pronto soccorso di Civitanova, rimediando una prognosi di otto giorni. Tuttavia era stato comunque arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento ed evasione. Il giorno seguente si era svolta la direttissima al tribunale di Macerata, davanti al giudice Andrea Belli e al pm Raffaela Zuccarini. Carloni, difeso dall’avvocato Giorgio Di Tomassi aveva reso spontanee dichiarazioni, dicendo che era uscito di casa per andare dall’avvocato di un sindacato per questioni di lavoro, credendo di aver avuto il permesso visto che aveva mandato una mail di posta elettronica certificata alla polizia di Osimo. E non si sarebbe fermato all’alt perché impaurito.