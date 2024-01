Denunciato un 34enne: aveva un foglio di via

Sabato la Polizia locale di Falconara ha messo in campo quattro pattuglie per controlli nel centro. Decine le persone identificate ed elevate diverse sanzioni per circolazione senza assicurazione e senza revisione. Gli agenti hanno intercettato un’auto utilizzata per commettere reati contro il patrimonio. Alla guida un 34enne responsabile di numerosi furti e truffe ai danni di anziani. Era destinatario di un foglio. Il 34enne è stato denunciato in stato di libertà per la violazione prevista dal codice antimafia.