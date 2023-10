Denunciato un 40enne a Senigallia: trova carte di credito e spende 4mila euro

Trova un portatessere e utilizza carte e bancomat per circa 4 mila euro. Tra i beni acquistati dal 40enne straniero c’era anche un telefono di ultima generazione. I fatti risalgono al 2 ottobre, quando una senigalliese si è recata in Commissariato per denunciare lo smarrimento del portacarte: nell’arco di poche ore, con la sua carta, sono state effettuate transazioni per duemila euro e altre, per la stessa cifra, ne sono state effettuate con la carta di credito. Gli immediati accertamenti esperiti dagli agenti del presso gli esercizi ove erano stati effettuati gli acquisti, anche a mezzo estrapolazione dei video di sorveglianza, permettevano di risalire a uno straniero dell’apparente età di quarant’anni, che veniva successivamente identificato e rintracciato dalle volanti. Gli immediati accertamenti esperiti dagli agenti del Commissariato presso gli esercizi ove erano stati effettuati gli acquisti, anche a mezzo estrapolazione dei video di sorveglianza, permettevano di risalire a un 40enne straniero che è stato subito identificato. Trasferito in Commissariato, l’uomo ha riconsegnato il cellulare ed altri accessori che aveva acquistato con le carte. È stato denunciato. Negli ultimi mesi sono state numerose le truffe on line ai danni di diversi senigalliesi: nella gran parte dei casi, attraverso le coordinate bancarie, la polizia è riuscita a risalire ai responsabili.