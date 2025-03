Deposte le prime uova di fratino sul litorale sud: "Che emozione"

"Con grande emozione, apprendiamo che sono state deposte le prime uova del 2025 di fratino sul litorale sud di Senigallia! Questo è un segno tangibile della salute del nostro ambiente e conferma l’impegno del Comune di Senigallia nella tutela della biodiversità locale". Così l’amministrazione comunale in una nota diffusa ieri pomeriggio.

"Da sempre il fratino rappresenta una specie simbolo della biodiversità faunistica delle nostre spiagge. Grazie all’attenzione costante e alla collaborazione con esperti, possiamo dire che la nostra costa è un luogo sicuro per questa specie in pericolo. Un ringraziamento speciale va all’ISPRA per l’aiuto concreto sul territorio e per il supporto nella protezione del fratino e degli altri ecosistemi naturali".

Il nido del fratino è una semplice buchetta nella sabbia dove la femmina depone generalmente tre uova che vengono covate per quasi un mese. Maschio e femmina si alternano nella cova con turni lunghi di circa 12 ore.

Il fratino è attualmente tra le specie nidificanti costiere più minacciate: la maggior parte delle popolazioni nidificanti in Europa è diminuita, a volte drasticamente come in Italia, a causa del disturbo arrecato dalle attività umane, della predazione da parte di specie invasive.