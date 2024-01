D’Eramo vede la fine del calvario: "Adesso voglio solo il campo"

L’Ancona aspetta Michael D’Eramo e lui non vede l’ora di tornare in campo, sognando quel gol che realizzò su punizione contro la Recanatese oltre un anno fa. Infortunatosi a Siena il 23 dicembre del 2022, il ventiquattrenne jolly abruzzese di Archi è pronto a rientrare in campo. Stava concludendo alla grande il 2022, anche con quel gol realizzato direttamente su punizione, però s’infortunò seriamente nella partita successiva a Siena. Da lì l’operazione al ginocchio e il lento recupero. Michael non ha mai mollato. Ormai si allena con i compagni da tempo, lo scorso weekend ha anche disputato un’amichevole con la Primavera, per testare la sua tenuta, per sbloccarsi, per farsi trovare pronto per Colavitto e per i compagni alla fine del mese di gennaio, quando sarà reinserito in lista e potrà essere convocato per le successive partite. "Sto bene – racconta D’Eramo –, sabato scorso ho giocato la prima amichevole, con la Primavera. Dopo un anno posso dire che sono contento. Più mi alleno più faccio contrasti e mi trovo in situazioni di gioco e più mi torna tutto naturale. Devo recuperare la fiducia nel mio ginocchio. Ma è solo una questione mentale, ho sempre il ricordo di quando mi sono fatto male. E naturalmente mi manca il ritmo partita". Cosa si aspetta D’Eramo da questo 2024: "Un anno ricco di soddisfazioni, sono pronto a rientrare. Lo staff è contento, il percorso di recupero lo abbiamo fatto insieme. Anzi ci tengo a ringraziare l’Ancona e Gianni Secchiari che mi ha permesso a giugno di continuare la riabilitazione con lui, per recuperare il prima possibile e cercare di rientrare in gruppo". Il rapporto con Colavitto: "Con il mister mi confronto tutti i giorni per dirgli come sto. So che ci tiene ad essere aggiornato e sono contento che sia tornato, visto che ci conosciamo bene". I nuovi arrivati: "Ho tanti compagni che conosco e ne ho ritrovati molti, specie a gennaio, con alcuni avevo addirittura convissuto, quindi è tutto più facile, sono contentissimo di averli ritrovati, sono certo che ci daranno una grossa mano". Poi però ci sarà anche il suo, di "ritorno", un Michael D’Eramo che vede, finalmente, la fine del suo calvario per poter tornare a vestire il ruolo del protagonista al servizio della squadra: "Sono ancora al 50-60%, mi manca quello step di superare gli ultimi timori, devo prendere un po’ di botte anche in allenamento, mi fanno bene, mi tolgo di dosso le paure. Adesso devo solo entrare in campo e fare gol, magari ripetendo quel gol su punizione realizzato con la Recanatese". Sul campionato e sul Pineto, prossimo avversario, conclude: "Non meritiamo di stare lì, in classifica, siamo convinti che possiamo risalire, le qualità ci sono. Ma a Pineto domenica sarà durissima".

g.p.