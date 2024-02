"Derattizzazione ok, verso la riapertura"

Completata ieri mattina la sanificazione della palestra Lombardi di Castelferretti, annessa alla scuola Montessori, che era stata chiusa con un’ordinanza mercoledì scorso, dietro segnalazione della presenza di topi all’interno. "Dopo un intervento di derattizzazione avvenuto giovedì (ne era stato fatto un altro ad inizio mese) è stato fatto un sopralluogo che non ha evidenziato la presenza di topi, mentre sono state trovate tracce ormai vecchie in un punto localizzato, sotto un termoconvettore", ha riferito il Comune. Un nuovo sopralluogo ieri, "ha permesso di constatare l’assenza di nuove tracce, per questo si è proceduto alla pulizia e sanificazione". E così, stamattina sarà effettuata un’ulteriore verifica, l’ultima prima di procedere alla regolare riapertura nel pomeriggio.

A denunciare la presenza di topi era stata la capogruppo di Cittadini in Comune Lara Polita, avvertita dai castelfrettesi. In replica, nei giorni scorsi, l’amministrazione aveva riferito passo passo i provvedimenti attuati, tra derattizzazioni e pulizie straordinarie, nella tutela dei frequentatori della palestra, in cui tuttavia sarebbe entrato soltanto un topo, che verosimilmente non sarebbe più presente.