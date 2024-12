Derby di Promozione: Moie Vallesina e Jesina cercano riscatto in campionato

Due squadre alla ricerca del riscatto, in un derby insolito in campionato. Moie Vallesina e Jesina si affrontano dopo averlo fatto a inizio stagione in Coppa Italia, dove nel doppio confronto era stato il Moie Vallesina, campione in carica, a sorridere. Voglia di sorridere adesso in casa Moie ce n’è poca. Nell’ultima giornata è arrivata la settima sconfitta in campionato per il Moie, ma a cadere è stata anche la Jesina nello scontro diretto, e per giunta sul proprio campo, per la vetta contro la Fermignanese. Ora i leoncelli sono stati raggiunti anche dal Vismara che oggi, contro il Villa San Martino, proverà a chiudere il girone di andata senza sconfitte.

Il Marina, dopo i tre gol rifilati al Moie, cercherà la seconda vittoria consecutiva ad Appignano. In trasferta anche la Vigor Castelfidardo alla ricerca del quinto risultato utile di fila, ma salirà in casa di un Barbara Monserra che cercherà di cogliere punti in casa come ha fatto nell’ultima partita interna con la vittoria contro l’Appignanese. A caccia di punti salvezza è anche il Sassoferrato Genga che ospita la Pergolese. Domani una sola partita nel girone A che chiuderà l’ultima giornata del girone di andata. In campo la Biagio Nazzaro Chiaravalle che ospiterà un Tavullia Valfoglia, quarta forza del torneo. La Biagio domenica ha visto sospesa la partita di Pergola per via del grave infortunio patito da un giocatore della Pergolese. La partita sarà recuperata fra una settimana ripartendo dal minuto di sospensione (16’ del primo tempo).

Il programma. Promozione (girone A), 15^ giornata. Oggi: Barbara Monserra-Vigor Castelfidardo, Moie Vallesina-Jesina, S. Orso-Lunano, Fermignanese-Gabicce Gradara, Vismara-Villa S. Martino, Appignanese-Marina (ore 15), Sassoferrato Genga-Pergolese (ore 15). Domani: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Tavullia Valfoglia. Classifica: Fermignanese 28; Jesina e Vismara 26; Tavullia Valfoglia 24; Marina e Gabicce Gradara 23; Vigor Castelfidardo 22; Villa S. Martino 21; Biagio Nazzaro 17; Pergolese 16; Barbara Monserra 15; S. Orso, Lunano e Moie Vallesina 13; Sassoferrato Genga 10; Appignanese 7.

Prossimo turno (04-05/01/25): Appignanese-Villa S. Martino, Barbara Monserra-Pergolese, Biagio Nazzaro-Gabicce Gradara, Fermignanese-Moie Vallesina, S. Orso-Marina, Sassoferrato Genga-Jesina, Vigor Castelfidardo-Tavullia Valfoglia, Vismara-Lunano.