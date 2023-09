Derby Pro Patria-Pergolettese: Triestina-Mantova, big-match di serie C

Questa sera, con inizio alle 20.45, un gustoso antipasto inaugurerà il programma della sesta giornata di andata del girone A di serie C. Si pongono in bella evidenza il derby Pergolettese-Pro Patria, l’insidiosa trasferta della Pro Sesto ad Alessandria e il big-match tra Triestina e Mantova. Proprio quest’ultimo incontro, che si disputerà a Fontanafredda per l’indisponibilità del Rocco, si presenta come l’incontro di cartello di questo sesto turno. Gli alabardati chiedono ad uno specialista come Attilio Tesser lo slancio giusto per inserirsi nella lotta per salire in B. Dal canto loro i virgiliani di mister Possanzini, che al momento guidano la classifica insieme al Padova, non si sono ancora iscritti alla corsa per la promozione, ma in casa biancorossa è chiaro l’intento di voler rendere vita dura pure alla rivale più attrezzata. È attesa da una partita da prendere con le molle la Pro Sesto. La compagine milanese, che finora non ha ancora trovato la continuità desiderata, è chiamata a compiere un passo in avanti in casa dell’Alessandria fanalino di coda. Altra formazione che non vuole rimanere a mani vuote è la Pro Patria, che, dopo gli alti e bassi di questo avvio, deve fare risultato in casa di una Pergolettese che proprio in quest’occasione è chiamata a mostrare tutto il suo valore.

Luca Marinoni