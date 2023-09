Derby vero a Zanica (Bergamo): Albinoleffe contro Pro Patria

ZANICA (Bergamo)

Oggi quarta giornata di Serie C, con un turno infrasettimanale, che rappresenta una possibile occasione per l’AlbinoLeffe di riprendersi dopo 2 sconfitte di fila. Contro la Pro Patria, serve assolutamente una vittoria, per rimettersi in carreggiata, prima della difficile trasferta contro il Mantova.

La Celeste oggi dovrà fare a meno di di Jacopo Gelli, Poletti, Toma e Giorno.

A sostituirlo sarà Gael Genevier che ieri in merito ha detto: "Serve vincere per il morale e la classifica. Contro la Pro Patria dipende tutto da noi, il turno infrasettimanale non è mai semplice, ci aspetta una gara difficile".

Vasco Algisi