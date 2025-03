Dermatite atopica, controlli gratuiti: ecco come prenotarsi

Torna in 45 Centri ospedaliero-universitari “Dalla Parte della tua pelle”, la Campagna nazionale di sensibilizzazione sulla Dermatite Atopica promossa da SIDeMaST, Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, giunta alla quinta edizione. All’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, dal 29 marzo al 12 aprile, sarà possibile effettuare consulti dermatologici gratuiti. E con delle novità: le porte degli ambulatori di dermatologia si apriranno anche agli adolescenti a partire dai 12 anni. Ma non solo, quest’anno sarà più facile prenotarsi: gli utenti, infatti, potranno fare in autonomia un pre-screening collegandosi al sito web https://www.sidemast.org/dalla-parte-della-tua-pelle-2025 dove potranno trovare anche tutti i dettagli sulle città e le date in cui si svolgeranno gli open day.

Dopo aver effettuato l’accesso al sito, dovranno rispondere ad un semplice questionario. In base alle risposte date, il sistema assegnerà un “punteggio” alle manifestazioni cliniche segnalate; se queste sono indicative di dermatite atopica, l’utente riceverà un codice univoco grazie al quale potrà prenotare il suo consulto chiamando il call center.

La dermatite atopica è una patologia complessa che va oltre la pelle e impatta profondamente sulla qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie, coinvolgendo aspetti fisici, psicologici e sociali. Colpisce il 3-7% degli adulti, il 15-25% dei bambini e ne soffre circa il 9% degli adolescenti dai 12 ai 17 anni – approssimativamente 310.000 tra ragazzi e ragazze. Il 20-30% dei pazienti con dermatite atopica ha una malattia di grado moderato/grave. I sintomi sono secchezza, arrossamento, escoriazioni, ispessimento della pelle e soprattutto prurito intenso che può interferire con la vita quotidiana come il lavoro, lo studio, il sonno. Si localizza prevalentemente su viso, collo, nelle pieghe del gomito, dietro al ginocchio e sulle mani ma può interessare anche zone più estese del corpo. Eppure, nonostante la sua diffusione, è spesso sottodiagnosticata e sottovalutata; per questo è necessaria una maggiore sensibilizzazione e una corretta informazione.

La prenotazione è obbligatoria attraverso il sito web https://www.sidemast.org/dalla-parte-della-tua-pelle-2025