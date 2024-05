Dermatologia, oltre 400 visite durante lo screening

Grandi risultati per lo screening di dermatologia portato avanti dal Gruppo Amici per lo Sport tra giovedì e venerdì alla Pinacoteca francescana, cui ha fatto seguito – ieri – quello dedicato alla senologia. L’iniziativa, promossa dall’associazione falconarese ha permesso di effettuare accertamenti gratuiti a moltissime persone (si pensi alle 400 dei primi due giorni, in attesa del dato definitivo, ndr), grazie alla collaborazione dei professionisti e dei medici dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, dell’Inrca e della Litl. Senza prescindere, ovviamente, dalla decisiva collaborazione dei volontari del tessuto cittadino. Infaticabili e davvero generosi. Come sempre il progetto è stato realizzato in memoria di Gianfranco Badiali, il pallavolista falconarese scomparso nel 1988 a soli 26 anni a causa di un melanoma. E anche stavolta ha saputo fare centro nel segno della prevenzione.