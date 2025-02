Deruba due donne: scippatore arrestato

Il coraggio e il senso civico di alcuni passanti rovinano i piani a uno scippatore che nel cuore di Pesaro aveva preso di mira e derubato due donne. Risolutivo l’intervento di alcune persone che hanno contribuito in maniera decisiva alla sua cattura.

L’uomo, originario di Senigallia, è stato inseguito e fermato da alcuni cittadini che dopo aver assistito alla scena, non sono rimasti a guardare.

Nel giro di pochi minuti lo scippatore si è reso protagonista di ben 2 furti: ha rubato infatti la borsa di una ragazza, al cui interno erano riposti gli effetti personali della donna ed il portafoglio di una signora che si trovava seduta su una panchina in piazza Lazzerini.

Eppure, nonostante il tentativo dell’uomo di far perdere le proprie tracce, tutti questi movimenti non sono passati inosservati. Alcuni passanti infatti hanno notato l’accaduto e senza pensarci su due volte si sono lanciati all’inseguimento dell’autore del furto.

La corsa è terminata in Via Passeri dove uno degli inseguitori lo ha prima raggiunto poi immobilizzato a terra in attesa dell’intervento delle forze dell’ordine. I poliziotti, appena giunti sul posto, hanno preso in consegna lo scippatore, procedendo con l’arresto. Nonostante lo sgomento generale, l’intervento dei cittadini pesaresi è risultato provvidenziale.