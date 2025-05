Deruba il disabile grazie al bancomat. Condannato per furto aggravato

Un anno e quattro mesi di condanna per aver derubato un disabile. E’ la pena inflitta ieri a un 59enne di Chiaravalle finito a processo per furto aggravato finalizzato all’indebito utilizzo del bancomat. L’imputato, difeso dall’avvocato Marco Flavio Torelli, dovrà pagare alla vittima anche 17mila euro di provvisionale, subito esecutiva.

Per sette mesi, da gennaio ad agosto del 2022, l’uomo avrebbe utilizzato il bancomat del disabile, un 42enne affetto da un deficit mentale, intascandosi quasi 21mila euro. Il 59enne aveva conosciuto la vittima lungo il corso di Chiaravalle. Ci era entrato in confidenza e guadagnata la sua fiducia era riuscito a sfilargli via il portafoglio con il bancomat dentro e a farsi dare anche il pin.

Con la carta avrebbe fatto acquisti e prelievi da 800 e 500 euro alla volta, arrivando alla maxi somma di quasi 21mila euro. Nel processo che si è tenuto in tribunale erano stati sentiti sia la vittima che il padre. Era stato quest’ultimo ad accorgersi degli ammanchi perché il figlio aveva iniziato a chiedergli dei soldi senza un reale motivo. Controllato il suo conto corrente aveva visto che non aveva più un euro.

Il figlio aveva raccontato come aveva conosciuto il 59enne. "Mi telefonava – aveva detto – una sera siamo usciti in auto, voleva il pin e il bancomat, mi ha tolto il portafoglio dalle tasche con forza poi mi ha portato a casa". La vittima non si sarebbe accorta subito dei prelievi. Poi era arrivato l’estratto conto e aveva visto che non aveva più nulla. Il 42enne aveva fatto denuncia ai carabinieri.