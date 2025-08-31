Deruba un’anziana con la tecnica dell’abbraccio

Non sono solo i baby vandali a spaventare la Valmusone in questa calda estate: l’altro ieri in pieno giorno un’anziana in lacrime è stata soccorsa dai carabinieri per un furto che aveva subito. Un ragazzo le si era avvicinato mentre stava rincasando con le buste della spesa. "Signora, non mi riconosce? Sono il suo fisioterapista", le ha detto il giovane, mentre le si avvicinava per abbracciarla.

La donna, 85enne, pensando a dove potesse averlo visto, non si è accorta che con quell’abbraccio furtivo l’uomo le aveva sfilato la collana d’oro, regalo del marito defunto.

Con una scusa il giovane si è allontanato a piedi, e solo una manciata di minuti dopo la donna si è accorta di non avere più il gioiello più al collo. Ha chiamato il figlio che ha contattato subito i militari, i quali l’hanno raggiunta sul posto. La denuncia è stata sporta contro ignoti.

Sono diverse anche le segnalazioni di atti di vandalismo notturno che creano molti disagi ai residenti e agli esercizi commerciali di Osimo quest’estate. Diversi se ne sono accorti la mattina di ieri vetrate rotte, finestre forzate, piccoli furti di oggetti nei negozi, sfuggendo all’occhio del proprietario impegnato magari alla cassa.

I civici Monica Bordoni e Tommaso Agostinelli proseguono nella loro protesta: "Molte persone non segnalano neppure più, scoraggiati dalla situazione. Oltre all’intervento delle forze dell’ordine è necessario tornare alla polizia di prossimità, e alla presenza giornaliera dei volontari, che avevano dato risultati di prevenzione e di deterrenza. Occorre poi un progetto vero di intervento a favore dei giovani, per impegnarli in modo consapevole e positivo e permettere loro di trovare la giusta strada e i giusti spazi di aggregazione sana".

I cittadini hanno sollecitato un presidio costante della Polizia locale e ordinanze più incisive. Anche per questo la sindaca ha annunciato la partecipazione a un bando per implementare la videosorveglianza. Il capitolo sicurezza figura tra quelli centrali delle linee programmatiche dell’amministrazione Glorio, che specifica: "Abbiamo partecipato a un bando della Prefettura per ottenere nuove spycam. Siamo concordi che sia fondamentale un coordinamento interforze per affrontare i fenomeni di disagio giovanile: abbiamo predisposto un piano di assunzione per la polizia locale entro la fine dell’anno. La cosa più importante è educare, per questo organizzeremo eventi ad hoc per la cittadinanza".

Silvia Santini