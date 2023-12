Derubato al distributore. Nei guai Bonnie e Clyde

Pensionato jesino derubato del rimborso al distributore: la polizia trova Bonnie e Clyde, un ragazzo e la fidanzata. Domenica, al termine dell’attività investigativa, il personale di polizia giudiziaria del commissariato di Jesi ha denunciato a piede libero due giovani leccesi, una ragazza 19enne e un ragazzo 21enne, per il reato di furto aggravato in concorso. Era il 22 novembre quando la vittima, uno jesino 75enne, si era recato al distributore di carburante introducendo 40 euro nella colonnina del self service, ma l’operazione di rifornimento non era andata a buon fine. Contattato il numero per le emergenze, l’uomo era stato informato che a breve avrebbe ricevuto lo scontrino con il credito. Nel frattempo è sopraggiunto un giovane in auto per rifornire il mezzo: il pensionato lo ha informato che era in attesa di ricevere lo scontrino-rimborso. Il giovane, poco dopo, è ripartito senza fare rifornimento. Arrivato il gestore del distributore, chiamato ancora dalla vittima che attendeva invano l’uscita dello scontrino, ha constatato che lo scontrino in realtà era stato regolarmente emesso. Così il 75enne ha capito che probabilmente quel giovane aveva sottratto furtivamente lo scontrino. Scattata la denuncia, le indagini, avviate nell’immediato, hanno consentito di acquisire le immagini della sorveglianza del distributore. Dall’analisi dei frames video, è emerso come, approfittando di un momento di distrazione della vittima, la donna che era nel sedile passeggero avesse asportato lo scontrino del credito del 75enne. Il tutto ripreso nitidamente dalle telecamere. La coppia, inoltre, non si è allontanata repentinamente dal posto per non destare sospetti, ma soltanto alcuni minuti dopo. Gli accertamenti sull’intestatario dell’autovettura hanno portato alla coppia di fidanzati che, una volta rintracciati, sono stati quindi denunciati per il furto in concorso e aggravato dalla destrezza.