Derubato alla Rocca: "Situazione preoccupante"

Gli rubano il Moncler che indossa nei giardini della Rocca Roveresca, il sindaco: "La situazione è preoccupante". Nessuna denuncia è stata ancora sporta alle forze dell’ordine riguardo a quanto accaduto sabato pomeriggio, nei pressi della Rocca Roveresca. Lì, secondo quanto dichiarato dalla madre con un post sui social, il figlio sarebbe stato avvicinato, con una scusa banale, da un gruppo di giovani che, dopo averlo allontanato dai suoi compagni, si sarebbero fatti consegnare il giubbotto griffato prima di darsi alla fuga. Un fatto preoccupante se si pensa che è accaduto in pieno pomeriggio, a pochi passi dagli stand allestiti in piazza del Duca in occasione della festa del cioccolato.

"È una situazione preoccupante – afferma Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia – stiamo mettendo in atto il sistema di sorveglianza su tutto il territorio, inoltre stiamo valutando interventi anche di natura di controllo da parte degli agenti della Polizia Municipale". Nessun centro storico militarizzato, ma controlli approfonditi e occhi elettronici che, possono rivelarsi fondamentali per identificare i responsabili. Nel pomeriggio di ieri, polizia e carabinieri non avevano avuto segnalazioni o denunce riguardo all’accaduto, mentre sui social, in tanti inneggiano alle ronde. Nel post la mamma del ragazzo invita a prestare attenzione per evitare di trovarsi in situazioni simili.

Ormai da qualche tempo gli adolescenti si danno appuntamento il sabato pomeriggio tra piazza del Duca e la Rocca Roveresca, dove anche in passato si erano verificati episodi spiacevoli, un po’ come al Foro Annonario, quando le forze dell’ordine erano state costrette a piantonare alcune zone del centro storico. Una baby gang formata per lo più da giovani stranieri, questo è quanto sarebbe emerso attraverso i social dove l’argomento è stato motivo di discussione per molti utenti che hanno riepilogato anche alcuni fatti spiacevoli che si sarebbero verificati la scorsa estate nei luoghi della Movida. Biciclette, sigarette elettroniche e ora anche capi di abbigliamento, è così che baby gang e bulli si muovono sotto traccia tra i gruppi di giovanissimi, sia in centro storico che nei locali della città.

Le forze dell’ordine hanno attenzionato diverse zone del centro storico, ma anche del lungomare e i parchi cittadini frequentati da adolescenti che spesso diventano vittime di ragazzi più grandi che, come accaduto in passato, si fanno consegnare i soldi che hanno in tasca.