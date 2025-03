"Design del gioiello" con 25 studenti

La Cna ha ospitato la lezione inaugurale del corso Ifts in ‘Design del gioiello’ con la partecipazione di 25 studenti, selezionati tra 80 candidature, pronti ad affrontare le 800 ore tra lezioni teoriche e stage in azienda. A questo primo incontro ha partecipato Maurizio Paradisi, presidente della Cna provinciale di Ancona che ha sottolineato l’importanza di aver dato vita a questo progetto, finanziato dalla Regione, per dare nuova linfa vitale a un settore prestigioso come quello degli artigiani orafi, ma che da troppo tempo soffre di problematiche legate al ricambio generazionale e alla conseguente progressiva diminuzione delle maestranze. A portare il suo saluto anche Francesco Barchiesi, presidente della Cna di Jesi.