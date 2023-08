"Destate la festa a Senigallia: 3 giorni di musica, incontri e divertimento"

Proseguono gli eventi nella Spiaggia di Velluto e anche questa volta sarà piazza Garibaldi il palcoscenico designato ad accogliere stand e spettacoli. È il turno di "Destate la festa". L’ evento organizzato dall’associazione Casa della Gioventù e dalla Diocesi di Senigallia proporrà musica, incontri, dibattiti e stand gastronomici. Sono circa 200 i ragazzi coinvolti nell’organizzazione di uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva senigalliese. "Nessuno può salvarsi da solo", la celebre frase di Papa Francesco, sarà il motto della festa, il principio ispiratore dell’ evento. Saranno proprio i giovani a mettersi a disposizione della comunità organizzando una festa con amore, attenzione e spirito di condivisione.

"Vogliamo far vivere ai ragazzi ed alla comunità un’esperienza nuova - afferma Daniele Landi in rappresentanza della commissione di coordinamento di Destate la festa -. Godersi le vacanze e divertirsi in modo sano è fondamentale, ma è possibile vivere questi momenti in maniera costruttiva. Vorremmo che tutti apprezzassero la gioia della condivisione". Il programma è molto intenso, il primo spettacolo sarà all’insegna della musica: lunedì 14 agosto alle 22 si esibirà la band "Shampisti". A Ferragosto, alle 21:30, spazio all’incontro "Il tempo per guarire - Risorgere insieme dalle crisi" con Silvio Cattarina e don Marco Pozza. La kermesse si chiuderà mercoledì, sempre alle 21:30, con lo spettacolo a cura dei ragazzi di Destate la festa "Vienimi a salvare". Gli ospiti potranno intrattenersi negli stand gastronomici ed assaggiare piatti tipici a partire dalle 19:30, il bar invece sarà attivo dalle 19.

n. c.