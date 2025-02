"Destinazione Speranza", incontro col filosofo e teologo Vito Mancuso

Un ospite d’eccezione per ‘Parlare Futuro’, rassegna che da anni a Camerano si propone come spazio di riflessione sui temi cruciali della contemporaneità e del futuro. E’ il filosofo e teologo Vito Mancuso, che oggi (ore 18) nel Palazzetto dello Sport sarà protagonista di un incontro dal titolo ‘Destinazione Speranza’. L’evento si inserisce nel tema generale di quest’anno, ‘Siamo le parole che usiamo’, un invito a riflettere sulla centralità del linguaggio come strumento di interpretazione e trasformazione della realtà. La presenza di Mancuso è un’opportunità unica di partecipare a un dialogo aperto sulle sfide etiche e spirituali del nostro tempo.