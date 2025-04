Detenuto aveva telefono in cella

Trovato con un cellulare in cella va a processo e patteggia la pena a 90 euro al mese convertendo in denaro, 5mila euro in tutto, i sei mesi inflitti dalla giudice Tiziana Fancello. La somma dovrà pagarla un detenuto di 58 anni, originario di Napoli, recluso nel carcere a Montacuto. L’imputato ha una fine pena nel 2030 e il patteggiamento risale a ieri. Il 5 gennaio del 2022 aveva subito una perquisizione in cella, sempre al carcere di Montacuto, perché c’era il sospetto che nella casa circondariale i detenuti utilizzassero dei cellulari per comunicare con l’esterno. La polizia penitenziaria entrò quindi anche nella sua stanza. Stando alle accuse però il 58enne, per non farsi trovare con il telefonino, uno smartphone Samsung di quelli molto piccoli, lo aveva ceduto ad un altro detenuto, un napoletano di 41 anni, che per non farsi trovare in possesso del cellulare lo aveva velocemente buttato nel water della sua cella. Gli agenti però si erano accorti e avevano recuperato il telefonino denunciando entrambi per il reato di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti in concorso. Il 41enne, difeso dall’avvocato Emanuela Bruno, farà l’abbreviato il 6 ottobre.

ma. ver.