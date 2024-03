Detenuto picchia le guardie: a processo

Tenta il suicidio in carcere ingerendo due lamette e una volta portato in pronto soccorso si scaglia contro due poliziotti picchiandoli con il rubinetto dell’ossigeno e minacciandoli di ucciderli. "Appena esco ti vengo a cercare – aveva promesso ad uno degli agenti – la tua faccia me la ricordo, ti ammazzo". Protagonista dell’aggressione un detenuto di 29 anni, tunisino, finito a processo davanti alla giudice Martina Marinangeli per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Ieri in tribunale sono stati sentiti i due poliziotti della polizia penitenziaria che erano stati aggrediti. Gli agenti hanno raccontato il fatto, avvenuto il 1 dicembre del 2019, a Montacuto, spiegando che il detenuto "era sulla barella quando si è alzato lamentandosi che voleva mangiare e bere". E’ stato bloccato due volte, nella seconda si sarebbe sfilato la flebo "sporcando di sangue dappertutto". Ha preso a gomitate in faccia i poliziotti che lo trattenevano per non farlo uscire dalla saletta. L’imputato, difeso dall’avvocato Simone Matraxia, ha creato scompiglio all’ospedale di Torrette. Lì era arrivato in ambulanza, perché in cela, poco prima, aveva ingoiato due lamette da barba, in segno di protesta. Il detenuto doveva essere visitato vista la gravità del gesto compiuto. Le guardie si erano accorte che aveva ingerito le lamette e avevano chiesto l’intervento del 118 per portarlo in pronto soccorso. In ospedale si era ribellato con calci, pugni, gomitate e minacce. Ad un agente avrebbe detto "appena esco dal carcere ti vengo a cercare", all’altro "la faccia tua me la ricordo bene, ti ammazzo", I poliziotti riportarono 6 giorni di prognosi. Prossima udienza il 4 ottobre.