Detersivo nella fontana a Loreto (Ancona), vandali nella storica piazza dei Galli

Loreto, 22 maggio 2023 – ieri mattina è svegliata vittima di un atto vandalico avvenuto in pieno centro storico che lascia veramente sconcertati anche perchè, tra l’altro, prende di mira un monumento storico. Ed ora scatta la caccia ai colpevoli. "L’altra notte qualcuno ha pensato bene di fare questo ‘regalo’ alla nostra città, riempiendo di schiuma la fontana di Piazza dei Galli, monumento che, oltre alla sua importanza artistica, è anche il biglietto da visita di Loreto per chi entra da Porta Romana - dice il sindaco Moreno Pieroni -. La fontana è stata prontamente ripulita e sono in corso le indagini da parte della nostra Polizia locale, guidata dal Comandante Giovanni Papa, per individuare i responsabili di questo atto, per il quale faccio fatica a trovare una definizione se non quella di un gesto ignobile e vigliacco contro un patrimonio che è di tutti. Il comune è coperto da una fitta rete di telecamere di sorveglianza, perciò confidiamo di riuscire ad identificarli.

Oltre alla naturale indignazione di fronte a questi atti incivili, come sindaco di questa città esprimo anche un forte sentimento di delusione e di tristezza nel constatare che certi ragazzi non sappiano rispettare i luoghi in cui vivono e che per divertirsi sentano il bisogno di fare scempio di ciò che hanno attorno". Poi l’appello diramato dal primo cittadino anche sui social a tutta la popolazione: "Chiedo agli autori di questo gesto di assumersi le proprie responsabilità, augurandomi che abbiano una coscienza e che questo resti un fatto isolato". I controlli sono tuttora in corso.