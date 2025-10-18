Detiene uccelli illegalmente, a processo per maltrattamento

Avrebbe venduto uccellini da richiamo come merli e tordi, detenendoli illegalmente e maltrattandoli, per un giro di affari di oltre 20mila euro. Protagonista un allevatore di Monsano finito in un’indagine dei carabinieri forestali, iniziata nel 2023. I militari avevano trovato nella sua disponibilità 43 esemplari con gli anellini alle zampe, che ne identificano la provenienza e la nascita in cattività, manomessi e alterati nella forma e nelle dimensioni. Non solo, gli animali erano in gabbie troppo piccole: l’impossibilità a volare che avrebbe causato stress, con la perdita del piumaggio. Gli uccellini in gabbia erano costretti a vivere nelle loro feci e senza la possibilità di attingere al bagno d’acqua o di sabbia per preservare le piume. L’allevatore, 77 anni, nativo di San Paolo di Jesi ma residente a Monsano, è finito a processo per maltrattamento di animali, detenzione e commercio di fauna selvatica, contraffazione dei sigilli di Stato e frode nell’esercizio del commercio. Ieri mattina, al tribunale di Ancona, sono stati sentiti come testimoni della pubblica accusa un veterinario e un ornitologo, che hanno spiegato come gli uccellini presentassero tutti i segni di maltrattamento; le gabbie erano troppo anguste tanto che i volatili, per lo stress accumulato, si ferivano il becco contro le grate, e le piume erano abrase. Gli anelli identificativi posti alle zampe non sarebbero stati a norma. "Vanno messi nella prima settimana di vita – ha spiegato l’ornitologo – lì gli anelli erano usurati, era evidente la manomissione". L’imputato, difeso dall’avvocato Renato Egidi, non era in aula. Nel processo si è costituita parte civile, con l’avvocato Emanuela Bruno, l’associazione Stop Animal Crimes. All’allevatore è contestata la vendita illecita di 41 uccellini da richiamo fatta a 5 cacciatori di Osimo, Perugia e Spoleto. Prossima udienza il 12 dicembre.

ma. ver.